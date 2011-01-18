Easyelectronics.ru

Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48

Сообщения: 7035

ARV, видимо, вы собрались брать v9.4? Учтите, на али пока нет 9.5, это обман, присылают (в лучшем случае) 9.4.*.

(Не возьмите случайно v8, секса будет валом, а пользы 0)

Я брал

- две большие микросхемы, параллельные друг-другу, это буферники. При сгорании даже одного ввода, менять придется ее_всю. Есть редакции, в которых эти огромные микросхемы заменены на более мелкие. Шинники в них тоже есть, просто они не бросаются в глаза. Чинить их легче.

Например:

http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded ... em_pic.jpg

- на али (по ссылке) продают измененную PCB с дохлыми LDO. На картинке SOT89 (кажись), а прислали SOT-23. Так что вот....

- в нормальном J-Link (Basic?) все резисторы разные (неожиданно), а в subj китаезы поставили одинаковые резистивные матрицы 220 Ом (кажись). И на выход и на вход. С выходом обычно пофиг, а вот вход хорошо нагружает схему. Например, первый тест, который я сделал - перемычку TxRx, провалился. Т.к. матрицы оттрассированы а-бы-как, то пришлось колхозить доп. резистор, чтобы не давился Rx.



Китайская подделка, и этим все сказано.



К слову - попользовался, он действительно быстрее обычных (-OB), но ... так и пользуюсь OB. )) , видимо, вы собрались брать v9.4? Учтите, на али пока нет 9.5, это обман, присылают (в лучшем случае) 9.4.*.(Не возьмите случайно v8, секса будет валом, а пользы 0)Я брал https://aliexpress.com/item/1PCS-SHIP-I ... 81058.html (не так давно) и он обновился/работает. Но, у него есть и отрицательные стороны, чтоб вы знали:- две большие микросхемы, параллельные друг-другу, это буферники. При сгорании даже одного ввода, менять придется ее_всю. Есть редакции, в которых эти огромные микросхемы заменены на более мелкие. Шинники в них тоже есть, просто они не бросаются в глаза. Чинить их легче.Например:- на али (по ссылке) продают измененную PCB с дохлыми LDO. На картинке SOT89 (кажись), а прислали SOT-23. Так что вот....- в нормальном J-Link (Basic?) все резисторы разные (неожиданно), а в subj китаезы поставили одинаковые резистивные матрицы 220 Ом (кажись). И на выход и на вход. С выходом обычно пофиг, а вот вход хорошо нагружает схему. Например, первый тест, который я сделал - перемычку TxRx, провалился. Т.к. матрицы оттрассированы а-бы-как, то пришлось колхозить доп. резистор, чтобы не давился Rx.Китайская подделка, и этим все сказано.К слову - попользовался, он действительно быстрее обычных (-OB), но ... так и пользуюсь OB. ))



