Easyelectronics.ru

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ARV
 Заголовок сообщения: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:49 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
Всем привет!
Решил я себе прикупить отладчик J-Link, конечно же его клон на Ali. Использовать я его планирую под Segger Embedded Studio (почему её, зачем её, не хочу вдаваться в подробности), от сюда у меня возник вопрос. А будет ли работать китайский J-Link под SES, нет ли в среде какой защиты от подделки. По идеи они же от одного производителя, а тут отладчик подделка. Кто нибудь использовал такую связку?
Ещё может посоветуете проверенный J-Link на Ali?
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NStorm
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:12 
Старожил

Зарегистрирован: 08 авг 2013, 09:43
Сообщения: 2910
Никогда не юзал SES, но думаю она как и всё остальное через либу dll/so работает. А соб-но все проверки на контрафакт там лежат. Для этого есть полно решений.
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:32 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
NStorm писал(а):
Никогда не юзал SES, но думаю она как и всё остальное через либу dll/so работает. А соб-но все проверки на контрафакт там лежат. Для этого есть полно решений.

ну т.е. без плясок с бубном не обойдётся...
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NStorm
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:19 
Старожил

Зарегистрирован: 08 авг 2013, 09:43
Сообщения: 2910
Там максимум разок сплясать придется. И то я думаю смотря какой jlink, далеко не все забанены в dll.
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u37
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:28 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 7035
Можно прикупить дешевый (поддельный) ST-Link и прошить его официальной программой в J-Link.
Сами J-Link-OB на али стоят явно дороже, чем они стоят. ;) Ну, или брать v9, если нужна поддержка процессоров не только STM.
Про бубен в SES не знаю, но и пользовался этим SES не долго (был глюкав'с, ща не знаю).
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NStorm
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:31 
Старожил

Зарегистрирован: 08 авг 2013, 09:43
Сообщения: 2910
Китайский JLink-OB прекрасно работает и с другими МК ) Там вендор-лок отдельным полем зашивается. У китайских проблема в забаненом серийнике обычно и всё.
Во всяком случае я без проблем прошивал и отлаживал код EFM32 из родной Simplicity Studio через JLink-STM32-OB, который на stm32f103ем.
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 06:41 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
JLink интересует не только для отладки stm32 но и мк других производителей на будущее.
может кто ссылку скинет на проверенный отладчик на ali
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NStorm
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:46 
Старожил

Зарегистрирован: 08 авг 2013, 09:43
Сообщения: 2910
Я боюсь, что все купили их так давно, что ссылок уже нет.
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:10 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
NStorm писал(а):
Я боюсь, что все купили их так давно, что ссылок уже нет.

понятно, ну ладно
у китайцев там они ещё по версиям различаются 8, 9, 9.4, 9.5.
я на сайте segger устройств с такими версиями не нашёл, там конкретные модели с разными возможностями
это получается "внутрикитайская" нумерация? по фото видно что у них выходные буфера разные стоят, а что касательно ПО?
какой лучше приобрести? тот что V8 больше "похож" на оригинальный, а вообще хз конечно
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u37
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:57 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 7035
"купили"
??
Кто-то -OB покупал?
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dosikus_2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:03 
Старожил

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:19
Сообщения: 5896
ARV, здесь покупал , все работает на ура https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-SHI ... 33edeptBbT
НО! Есть говорят версия новее и лучше.
Можно собрать JLink_OB072 - схема и прошивка здесь же на форуме.
Но! Полноценный JLink(см выше) в отличии от OB имеет транслятор уровней .
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NStorm
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:14 
Старожил

Зарегистрирован: 08 авг 2013, 09:43
Сообщения: 2910
u37 писал(а):
"купили"
??
Кто-то -OB покупал?

1) Почему именно -OB? Я про OB сказал, что ими можно шить другие МК, если это не OB оригинальный с дев-бордой.
2) Почему бы и нет? Китайцы продают ведь -OB типа таких:
Код:
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware version: V7.00
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:20 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
dosikus_2 писал(а):
ARV, здесь покупал , все работает на ура https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-SHI ... V9-3-V9-4-

Спасибо! А под какой средой его юзали?
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dosikus_2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:47 
Старожил

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:19
Сообщения: 5896
ARV, пользую в основном кайло и SES . Он(джлинк) обновляется кстати( не знаю надолго ли..)
Из подопытных кроликов - stm32,GD32,HC32, NRF52.

зы. Весьма прикольно- существует ваш полный тезка( по нику) , тот на дух не переносит арм и дрочит на авр...
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x893
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:22 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:19
Сообщения: 2110
Спрошу (без особой надежды) может есть у кого.
https://www.segger.com/products/develop ... cortex-ar/
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RomanST77
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:46 
Заглядывает иногда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2017, 19:45
Сообщения: 157
Когда то давно покупал вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/-/32759113488.html
Пока все работает, обновляется, шьет не только STM32, c Realtek'ами проблем не было.
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:58 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
Всем спасибо! Буду заказывать, да проверять.
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u37
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:15 
Старожил

Зарегистрирован: 10 окт 2014, 00:48
Сообщения: 7035
ARV, видимо, вы собрались брать v9.4? Учтите, на али пока нет 9.5, это обман, присылают (в лучшем случае) 9.4.*.
(Не возьмите случайно v8, секса будет валом, а пользы 0)
Я брал https://aliexpress.com/item/1PCS-SHIP-I ... 81058.html (не так давно) и он обновился/работает. Но, у него есть и отрицательные стороны, чтоб вы знали:
- две большие микросхемы, параллельные друг-другу, это буферники. При сгорании даже одного ввода, менять придется ее_всю. Есть редакции, в которых эти огромные микросхемы заменены на более мелкие. Шинники в них тоже есть, просто они не бросаются в глаза. Чинить их легче.
Например:
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded ... em_pic.jpg
- на али (по ссылке) продают измененную PCB с дохлыми LDO. На картинке SOT89 (кажись), а прислали SOT-23. Так что вот....
- в нормальном J-Link (Basic?) все резисторы разные (неожиданно), а в subj китаезы поставили одинаковые резистивные матрицы 220 Ом (кажись). И на выход и на вход. С выходом обычно пофиг, а вот вход хорошо нагружает схему. Например, первый тест, который я сделал - перемычку TxRx, провалился. Т.к. матрицы оттрассированы а-бы-как, то пришлось колхозить доп. резистор, чтобы не давился Rx.

Китайская подделка, и этим все сказано.

К слову - попользовался, он действительно быстрее обычных (-OB), но ... так и пользуюсь OB. ))
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x893
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:14 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:19
Сообщения: 2110
Заказать за 2$ штук 10 плат. И процессоры по 120 руб.
И наделать себе JLink 072-OB на всю оставшуюся жизнь.

P.S. Последовательный порт и возможность отладки Cortex-A/R в подарок.
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dosikus_2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:32 
Старожил

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:19
Сообщения: 5896
x893, да кстати, спасибо за платки...
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x893
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:23 
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:19
Сообщения: 2110
Да пожалуйста.
Хочу изменить немного, что бы можно было и под Cortex-A/R использовать.
Увлекся что то R5/A53-ми.
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andries5
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:31 
Старожил

Зарегистрирован: 18 янв 2011, 22:54
Сообщения: 309
x893 писал(а):
Спрошу (без особой надежды) может есть у кого.

А какие проблемы скачать?
Попробовал. Можно скачать.
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dosikus_2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:13 
Старожил

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:19
Сообщения: 5896
andries5, а дальше? Спрашиваю ибо не все так просто...
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ARV
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:28 
Заглядывает иногда

Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:57
Сообщения: 191
u37 писал(а):
ARV, видимо, вы собрались брать v9.4? Учтите, на али пока нет 9.5, это обман, присылают (в лучшем случае) 9.4.*.
(Не возьмите случайно v8, секса будет валом, а пользы 0)
Я брал https://aliexpress.com/item/1PCS-SHIP-I ... 81058.html (не так давно) и он обновился/работает. Но, у него есть и отрицательные стороны, чтоб вы знали:
- две большие микросхемы, параллельные друг-другу, это буферники. При сгорании даже одного ввода, менять придется ее_всю. Есть редакции, в которых эти огромные микросхемы заменены на более мелкие. Шинники в них тоже есть, просто они не бросаются в глаза. Чинить их легче.

Про 9,5 да пишут в отзывах что подстава.
Мне изначально не нравилась такая реализация (с двумя буферами).
Присмотрел такой вариант, подороже но вроде норм
J-LINK V9.3
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dosikus_2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский J-Link под Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:56 
Старожил

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:19
Сообщения: 5896
ARV, ну собственно, за достаточно длительное время, не спалил ни один чип и ни один линк, тьфу 3 раза...
У меня еще стлинк v1 оригинал жив и джлинк v7 ...
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